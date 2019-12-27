У списках на обмін між Україною та РФ немає жодного політв'язня-кримського татарина, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, сьогодні вже очевидно, що серед тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території окупованого Криму і позбавлений свободи російськими окупантами.

"У списку осіб, що підлягають обміну, не буде жодного з понад 65-ти політв'язнів-кримських татар, включно з братами Теймуром і Узеїром Абдуллаєвими, Рустемом Ісмаїловим, яких Верховний суд Росії своїм рішенням від 24 грудня 2019 року засудив відповідно до 16 років і 6 місяців, 12 років і 6 місяців, 13 років і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, а Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова - кожного до 11 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Також Чубаров повідомив, що не опиниться на волі жоден з кримських політв'язнів - етнічних українців, включно з нещодавно заарештованим і обвинуваченим у тероризмі українським патріотом Олегом Приходьком і обмеженим рішенням "суду" в свободі пересування журналістом Миколою Семеною.

"Зауважу, що Офіс Президента України не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв'язнів з питань пошуку можливо інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму", - наголосив Чубаров.

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