Зеленський достроково зняв догану з двох заступників Богдана: Трофімова і Тимошенка, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Зняти достроково догану, оголошену Указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із Трофімова Сергія Володимировича - першого заступника Керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича - заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в Указі Президента № 958/2019.

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Після поїздки на Дніпропетровщину, яка відбулася 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський оголосив догану першому заступнику керівника ОП Сергію Трофімову і заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку за неналежне виконання посадових обов'язків.

Тимошенко говорячи про те, за що саме отримав догану від Президента сказав: "Були моменти, які були не зовсім чітко організовані, були деякі моменти, коли місцева влада не дуже правильно поводилася саме з організації, попереджень нас щодо деяких моментів організації, але відповідальний за це Офіс Президента, тому що це поїздка президента. Ось тому і є догана".