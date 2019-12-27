Мені відмовляють у побаченнях із чоловіком, - дружина Антоненка

Про те, що їй безпричинно відмовляють у побаченнях, Світлана Антоненко розповіла під залом суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені відмовляють у побаченнях із чоловіком", - заявила Світлана Антоненко.

Адвокат стверджує, що об'єктивних причин для відмови немає.

"Ми це розцінюємо як тиск на нього. Ця людина - сім'янин, для нього сім'я багато значить", - зазначив він.

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Також захисник розповів, що Андрій Антоненко досі утримується в ІТТ, а не в СІЗО, що не відповідає нормам права.

Також кілька слів сказала мама Андрія Антоненка: "Я прошу по-людськи, по-материнськи дати Андрію можливість побачитися з дружиною, з дітьми".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.