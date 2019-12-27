Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Усе це ми плануємо запустити вже в січні наступного року. ... Через рік люди будуть їздити країною зі смартфоном і без жодного документа", - розповів він.

На зауваження журналістки про те, що через рік в Україні, в найкращому випадку, з'явиться мобільне покриття на основних магістралях країни, Федоров пояснив: "У нас передбачена офлайн-робота програми. Є система QR-кодів, яка дозволить перевірити справжність документів".

Він також розповів, які онлайн-послуги з'являться найближчим часом для бізнесменів.

"Електронні процедури відкриття і закриття підприємств, можливості для сплати податків, повідомлення про зміну статусу їхньої компанії, усілякі антирейдерські штучки, - перерахував міністр, тут же обмовившись, що сподівається, що цей список буде коротким. - Я хочу, щоб держава мінімально регулювала бізнес, сподіваюся, так і буде".

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