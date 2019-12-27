США пам'ятають Будапештський меморандум. Це болюча тема, - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна", передає Цензор.НЕТ

"США пам'ятають Будапештський меморандум, який ви маєте на увазі. Це болюча тема. Ви були знайомі з моїм колегою Стівеном Пайфером, який брав участь у домовленостях з формулювання меморандуму. Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то, як мені здається, Україна за цієї адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна. Чотири телефонні розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було, принаймні, на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося пану Порошенку. Як гадаєте?", - сказав дипломат.

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Зазначимо, що Вільям Тейлор залишає свій пост у зв'язку із закінченням терміну його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.