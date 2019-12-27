Проїзд українськими дорогами для іноземних вантажівок може стати платним, готуємо законопроєкт, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Є ідея реалізувати платний проїзд дорогами України для вантажних автомобілів з іноземною реєстрацією. Це доволі поширена в Європі практика. Ми плануємо підготувати відповідний законопроєкт у 2020 році", - розповів він.

Також, за словами міністра, в опрацюванні перебувають документи щодо концесії автодоріг, Львів-Стрий, Львів-Тернопіль, Львів-Краковець, Біла Церква-Київ і Велика окружна Києва.

"Я сподіваюся, що у нас вже до кінця березня будуть детальні розрахунки, зроблені спільно зі Світовим банком щодо можливості концесії низки автодоріг ... Але ви маєте розуміти, що на відміну від концесій портів у цьому випадку зобов'язання держави набагато вищі. Ми маємо гарантувати певний транспортний потік на зазначених напрямках, а також компенсувати його відсутність для того, щоб інвестор міг спокійно повернути витрачені кошти в разі його нестачі", - зазначив Криклій.

Він також підкреслив, що у випадку з концесійними проєктами щодо автодоріг діяти потрібно дуже акуратно, щоб не допустити суттєвих компенсаційних виплат і працювати лише з прибутковими проєктами.

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