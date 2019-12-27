Ви викриваєте зрадників і військових злочинців, не дозволяєте створити хаос, - Турчинов привітав контррозвідників зі святом

"Контррозвідники викривають та знешкоджують ворожу агентуру, зрадників та військових злочинців, стоять на заваді спробам розхитати ситуацію, нагнітати страх, створити хаос, зламати готовність українців чинити опір військовій агресії Росії та захищати країну", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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"Ваша робота без святкових днів і вихідних надзвичайно важлива для ухвалення стратегічних рішень у сфері національної безпеки і оборони. Контррозвідники, які перебувають на передовій лінії оборони України, стали взірцем виконання конституційного обов’язку в умовах гібридної війни", - йдеться в привітанні.

"Схиляємо голови перед світлою пам’яттю військових контррозвідників - героїв, які віддали найдорожче - своє життя, захищаючи безпеку України. Їхній подвиг і жертовність назавжди залишаться в пам’яті народу України.

Глибока шана ветеранам контррозвідки, які передають молодому поколінню свій безцінний бойовий та оперативний досвід!" - написав Турчинов.

Він зазначив, що високий професіоналізм і патріотизм, безмежна відданість Україні офіцерів контррозвідників є запорукою виконання сучасних надскладних завдань, надійного захисту країни та нашої спільної перемоги.