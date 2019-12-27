Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.12.19 11:11

У січні розпочнеться обговорення деталей стратегії реінтеграції окупованих територій, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Консультації в межах робочих груп щодо стратегії реінтеграції територій, нині непідконтрольних українському уряду, розпочнуться в січні 2020 року.

У січні розпочнеться обговорення деталей стратегії реінтеграції окупованих територій, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" і перший заступник глави комітету з питань прав людини, міжнаціональних відносин і реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв’ю виданню.

"Уже на початку січня, після свят, розпочнуться консультації між робочими групами і групами експертів, де обговорюватимуться конкретні положення та деталі стратегії", - заявив Ткаченко.

За його словами, стратегію реінтеграції Криму та Донбасу нині розробляють і в профільному комітеті Верховної Ради, "і в нашій робочій групі радників секретаря РНБО".

Також читайте: "Формулу Штайнмаєра" може бути трансформовано, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Координацію здійснює робоча група з реінтеграції в Комісії з правових питань на чолі з Антоном Кориневичем.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100