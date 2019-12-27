РФ і Україна домовилися про зняття взаємних претензій щодо газу з 1 січня 2020 року, - міністр енергетики РФ Новак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Домовилися про те, що з 1 січня з нуля, і зводяться до нуля взаємні претензії, будуть зняті арешти майна в рахунок ухвалених рішень за судовими позовами", - сказав він.

Крім того, міністр також зазначив, що жодних змін у транзитну угоду між країнами вноситися не буде.

"Нам з колегою, міністром Оржелем немає необхідності додатково ухвалювати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ні, жодних змін не планується. Зараз відповідно до тих домовленостей, яких вдалося досягти, колеги наші - господарюючі суб'єкти ("Газпром" і "Нафтогаз". - Ред.) працюють над підписанням конкретних документів", - підкреслив він, додавши, що комерційні умови угоди взаємовигідні.

Новак зазначив, що українська інфраструктура в майбутньому буде затребувана у зв’язку з тим, що перспектива імпорту газу в Європі буде також зростати.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що домовленості про відкликання позову "Нафтогазу" до "Газпрому" на $12,25 млрд сторони досягли під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

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