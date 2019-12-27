Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним, - Тейлор про миротворців

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Урегулювання на Донбасі в будь-якому випадку має ґрунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна зрештою відновить свій контроль. І Волкер, і інші добре вам відомі люди, працювали над тим, як можна цієї мети досягти. На їхню думку, елементом цього могло б бути введення міжнародних сил. Ця ідея витала в думках певний час, і я чув, що міністр закордонних справ України нещодавно знову згадав про цю можливість. Мені теж здається, що певний шанс і сенс у цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним", - сказав дипломат.

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Тейлор також розповів про те, якою бачить цю місію: "Очевидно, її мала би затвердити Рада Безпеки ООН. За такого рішення Радбезу, країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б їх зібрати і відправити на Донбас. Так, це коштувало б грошей, а країнам, включно зі США, треба було б надати ці кошти для того, щоб зібрати і направити такий контингент на Донбас. Посеред Європи триває збройний конфлікт, і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити".

Дипломат також зазначив, що без вирішення проблеми Донбасу і Криму хороших відносин між США і Росією, а також Євросоюзом і Росією бути не може.

Зазначимо, що Вільям Тейлор залишає свій пост у зв'язку із закінченням терміну його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.