НАЗК отримало доступ до всіх реєстрів та баз даних

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.
За результатами проведеного тестування впроваджено автоматизований доступ до зазначених реєстрів у промисловому середовищі із використанням захищених каналів зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку.
Нагадаємо, що Національне агентство затвердило з Міністерством юстиції порядок автоматизованого доступу Системи логічного та арифметичного контролю декларацій до вищевказаних державних реєстрів.
Таким чином, Національне агентство має доступ до всіх 16 реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.