Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Указом №960/2019 Зеленський звільнив Трубу з поста глави ДБР.

А указом №961/2019 призначив Ірину Венедіктову, нардепку від "Слуги народу", тимчасовим виконувачем обов'язків Директора ДБР.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органу.

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