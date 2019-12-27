ДСНС переходить на посилений режим роботи на час свят

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомляється, що в період з 28 грудня по 2 січня та з 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби переведені на посилений режим несення служби.

Зазначається, що аби перевірити готовність особового складу апарату ДСНС до дій за призначенням, 27 грудня під керівництвом заступника директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Геннадія Герасимчука відбулося оповіщення та збір Штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, в ході якого перевірено документацію робочих груп Штабу і готовність працівників апарату Служби до виїзду по тривозі та виконання завдань на місці події у зимовий період.

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Крім цього, в ході заняття проведено розгортання спеціального автомобіля мобільної оперативної групи та пересувного пункту управління ДСНС, налагоджено зв'язок зі Штабом з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при Державному агентстві автомобільних доріг України.

У відомстві нагадали, що у період відзначення новорічних свят для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. осіб і 3 тис. 700 одиниць техніки.