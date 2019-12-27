Сподіваємося, що заборону імпорту електроенергії з Росії в Україну скасують, - міністр енергетики РФ Новак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це він заявив в інтерв'ю каналу "Росія 24".

"Такі рішення не дуже конструктивні, бо вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів", - заявив він.

Новак додав, що населенню і комерційним організаціям, для яких найважливішою є наявність у приміщенні світла і тепла, позиція України "не додає оптимізму".

"Сподіваємося, що колись це рішення буде скасовано", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Відповідний законопроєкт Рада підтримала 4 грудня.

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