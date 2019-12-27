Є проблеми з хребтом, але загрози життю немає, - в МЗС розповіли про стан постраждалих в авіакатастрофі під Алмати українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев,

"Серед постраждалих є двоє громадян України — жінка 1991-го і чоловік 1990 року народження. Обоє доставлені до лікарні міста Алмати. За інформацією лікарів, в обох травми середньої тяжкості - проблеми з хребтом, але загрози їхньому життю немає", - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що український консул відразу зв'язався з лікарнею, де наразі перебувають постраждалі українці, з метою надання їм повноцінного консульського супроводу. За словами Погорельцева, наразі консул розв'язує питання передачі нашим співвітчизникам через довірену особу мобільних телефонів для прямого спілкування з ними.

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Директор Департаменту консульської служби МЗС запевнив, що ситуація перебуває на контролі МЗС, а всі питання, пов'язані з наданням необхідної допомоги постраждалим, будуть оперативно вирішуватися.

Нагадаємо, літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air сполученням Алмати - Нур-Султан в п'ятницю вранці після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлового сектору. За останніми даними, унаслідок авіакатастрофи загинули 15 осіб.