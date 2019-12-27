"Дідусь без прав, який володів BMW Х5 та Х6", - Чумак розповів, як під час переатестації прокурори пояснювали свої доходи

Найчастіше на співбесіді під час переатестації в ГПУ появу дорогого майна у своїх деклараціях прокурори пояснювали "отриманням дорогих подарунків від батьків, тещ, тестів, інших родичів". Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання щодо механізму проведення співбесід із прокурорами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Кандидатів на посади в новому Офісі генерального прокурора на останньому етапі переатестації - співбесіді - перевіряли на питання, повʼязані з доброчесністю та виконання практичного завдання. "Усе проходило в межах жорстких правил, кожному з кандидатів або прокурорів надавалася можливість відповісти на всі запитання, які виникали у членів атестаційної комісії, ці питання вони отримували заздалегідь. Навіть якщо під час співбесіди у кандидата не було необхідних документів, співбесіда могла бути зупинена, щоб дати людині час знайти документи та надати всі необхідні докази", - розповів Рябошапка.

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Член комісії, заступник генерального прокурора Віктор Чумак додав, що якщо прокурор не міг пояснити джерела доходів, а майно перевищувало його заробітки за останні 20 років, комісія залишала за собою право вважати, що майно нажите не добропорядним шляхом. "Та людина, яка не могла пояснити отримання доходів, - не може працювати в прокуратурі", - зазначив Чумак. За його словами, комісія також аналізувала матеріали всіх проваджень, з якими працював прокурор, і якщо прокурор не міг пояснити, чому він брав участь у тій чи іншій справі - у комісії виникали сумніви в його доброчесності.

"Ви всі пам'ятаєте бабусю (колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури України Дмитра. - Ред.) Суса (він користувався автомобілем Audi Q7, який зареєстрований на його бабусю. - Ред.). А у нас ще був дідусь, який, не маючи прав на керування автомобілем, володів двома авто люксового класу: BMW Х5 та Х6", - розповів Чумак.