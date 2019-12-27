Концерт російського джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму, скасували в Бостоні

Про це Радіо Свобода повідомив активіст Дмитро Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана, зокрема, про те, що він є членом керівництва владної партії "Єдина Росія", брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму. На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще є, а на сайті клубу його вже немає.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова.

У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.

Наприкінці січня та в першій половині лютого у Бутмана заплановані концерти в клубах кількох американських міст, у тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.

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