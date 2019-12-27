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27.12.19 12:34

У 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

За січень-листопад 2019 року Державна податкова служба провела 4,3 тис. планових перевірок. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року - 4900. Також за цей же період податкова здійснила близько 11 тис. позапланових аудитів, що на 23% менше, ніж у січні-листопаді 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПС України.

Водночас, кількість зустрічних звірок за січень - листопад цього року становить 3800, що на 24% менше, ніж за результатами 11 місяців минулого року.

"Нова податкова досягла таких результатів за рахунок підвищення якості перевірок і посилення контролю за найбільш ризиковими платниками податків", - заявив голова ДПС Сергій Верланов і пообіцяв і надалі скорочувати їхню кількість.

У 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%, - Верланов 01

"Наступного року планових перевірок буде менше ще на 20%", - наголосив він.

Повідомляється, що загалом за підсумками 2019 року податкова проведе документальні планові перевірки приблизно 5200 юридичних осіб. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб.

У 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%, - Верланов 02

Нагадаємо, із серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб'єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

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