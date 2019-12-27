Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.12.19 12:38

Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук

Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні.

Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз Кабмін затвердив відповідний механізм.

"Важливо, що рішення Уряду спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення ухвалюється відповідно до норм законодавства", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну, а також громадянами Росії, що зазнали політичних переслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін створив фонд соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів, - Гончарук

Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100