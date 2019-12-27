Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати"

Як передає Цензор.НЕТ, таке ексглава Одеської ОДА та лікар за першою освітою Максим Степанов зазначив у статті "Дзеркала тижня", у якій йдеться, зокрема, про кадрову проблему української медицини.



Максим Степанов.

"Зарплата практикуючого хірурга в Україні зараз становить 6000 гривень, - наводить приклади Степанов, - тоді як у сусідній Польщі – удесятеро більше. Медсестра у нас в країні сьогодні заробляє в середньому 4000 гривень; у Польщі - 800 євро. Будьмо відверті: Україна тут не конкурентна", - зазначив він.

Водночас, за його словами, в Міністерстві охорони здоров'я статистики щодо загальної кількості медичних мігрантів немає. А за неофіційною статистикою, показник сягає від 50 до 70 000 спеціалістів.

Водночас Степанов стверджує, що проблему можна вирішити, комплексно змінивши підхід до реорганізації системи охорони здоров'я: починаючи від якості освіти та диплому відповідно, завершуючи працевлаштуванням із системним підходом до зміни якості надання медичних послуг та їхнього контролю. Тому він пропонує насамперед "активізувати роботу щодо завершення адаптації освітніх програм медичних вишів до стандартів ЄС".

"Мета — визнання українських дипломів європейськими країнами без додаткових підтверджень. Розуміючи, що під кінець навчання він отримає диплом європейського рівня, студент почне буквально поглинати знання, адже буде впевнений, що зможе працювати в будь-якій країні світу, - зазначає Степанов, - і ми одразу позбуваємося проблеми під назвою "некваліфікований спеціаліст".

Такі дипломи будуть більш привабливими для іноземних студентів, йдеться в статті. У результаті бюджети медичних вишів зростатимуть, на його думку, що дозволить направляти більше коштів на навчальний процес і підвищення зарплат викладачам.

Раніше Максим Степанов зазначив, що керувати медзакладами мають кваліфіковані медичні адміністратори.