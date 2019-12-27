Кабмін схвалив законопроєкти про суд присяжних, - Мін'юст

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції, про це заявив заступник міністра економічного розвитку Олександр Банчук.

"Законопроєктами планується покласти на суд присяжних вирішення питань про винуватість чи невинуватість обвинуваченого. Це нововведення стосуватиметься розгляду кримінальних проваджень, у яких за вчинення злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Рішення у цих справах ухвалюватимуться судом присяжних у складі одного судді та семи присяжних, а за клопотанням обвинуваченого – колегіально судом у складі трьох суддів", – розповів він.

Відповідні рішення ухвалюватимуться простою більшістю голосів.

За словами Банчука, вердикт присяжних буде обов’язковим для головуючого і матиме наслідком ухвалення ним відповідного вироку. Водночас вироки, ухвалені на підставі вердикту суду присяжних, підлягатимуть оскарженню в апеляційному порядку.

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"Аби спростити порядок формування списку присяжних, передбачається виключити місцеві ради з процедури його формування. Цей обов’язок буде покладено на територіальні управління Державної судової адміністрації України, яка під час формування списку зможе використовувати інформацію, що міститься в Державному реєстрі виборців", - зазначив заступник Міністра, додавши, що члени органу, який здійснює дисциплінарне провадження відповідно до Закону України "Про прокуратуру", не можуть включатись до списків присяжних.

Банчук зазначив, що суд присяжних - важливий елемент справедливого судочинства.

"Світова практика свідчить, що ухвалене присяжними рішення зазвичай є більш виваженим, адже ухвалюється групою людей, які мають різний життєвий досвід та погляд на ситуацію. Крім того, на присяжних важче чинити тиск, адже вони не залежать від адміністративного ресурсу та вибірково потрапляють на розгляд конкретної справи, про що важко дізнатися заздалегідь. І, нарешті, рішення, ухвалені присяжними, сприймаються як справедливі більшістю громадян", – підкреслив Банчук.

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