Чоловік застрелив трьох сусідів з рушниці і вчинив самогубство на Донеччині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

За результатами першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що трагедії, ймовірно, передувала сварка між сусідами. До 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків. Під час конфлікту господар відкрив вогонь з рушниці. Троє чоловіків 52, 56, 60 років зазнали смертельних поранень.

Тоді стрілець, перебуваючи на місці події, з тієї ж рушниці вистрелив у себе і від зазнаних травм помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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