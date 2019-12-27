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27.12.19 15:44

Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки, - Гончарук

Перевірки пожежної безпеки не мають бути для "галочки" із заплющеними очима на проблеми.

Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Запроваджуємо страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду навколишньому середовищу, життю, здоров’ю та майну громадян унаслідок небезпечних випадків", - зазначив він.

За словами Гончарука, регуляторна роль держави зменшується, проте підвищується відповідальність з боку підприємств. Вони мають усіляко запобігати будь-яким загрозам життю і здоров’ю людей.

"Крім того, перевірки не мають бути для "галочки" із заплющеними очима на проблеми з безпеки", - підсумував він.

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Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки, - Гончарук 01

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