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27.12.19 15:30

"Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський. ВIДЕО

Олігарх Ігор Коломойський розраховує незабаром повернути контроль над "Приватбанком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю журналісту проєкту "Схеми" Михайлу Ткачу.

За час, коли ви повернулися, ваш бізнес жодним чином ніде не програв. В судових справах ви перемагаєте.

– А коли був Порошенко, які мої бізнеси програли?

– Коли був Порошенко, ви були не в країні і ви втратили "Приватбанк".

– Ви про бізнес, так? Ну, добре, втратив банк. Ну, поки що не повернув, але скоро поверну.

– Ви думаєте, що ви повернете?

– Взагалі навіть не сумніваюсь.

– Саме через суди?

– Не саме через суди, а законним шляхом, так як належить за законодавством.

– Скажіть, будь ласка, а чому тоді...

– От повірте мені, справедливість візьме гору. Як би МВФ не бився головою об стінку, закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці.

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