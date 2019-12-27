"Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю журналісту проєкту "Схеми" Михайлу Ткачу.

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– За час, коли ви повернулися, ваш бізнес жодним чином ніде не програв. В судових справах ви перемагаєте.

– А коли був Порошенко, які мої бізнеси програли?

– Коли був Порошенко, ви були не в країні і ви втратили "Приватбанк".

– Ви про бізнес, так? Ну, добре, втратив банк. Ну, поки що не повернув, але скоро поверну.

– Ви думаєте, що ви повернете?

– Взагалі навіть не сумніваюсь.

– Саме через суди?

– Не саме через суди, а законним шляхом, так як належить за законодавством.

– Скажіть, будь ласка, а чому тоді...

– От повірте мені, справедливість візьме гору. Як би МВФ не бився головою об стінку, закони придумував, щось розповідав, все це порожні дурниці.

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