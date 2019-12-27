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27.12.19 16:38

Шахраї від імені Міноборони просять перерахувати на картки гроші на "новорічні подарунки", - міністерство

Аферисти дзвонять з такими проханнями співробітникам Міноборони і Генерального штабу ЗСУ.

Шахраї від імені Міноборони просять перерахувати на картки гроші на "новорічні подарунки", - міністерство

Про шахрайство пресслужба Міністерства оборони України попереджає на Facebook-сторінці відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"На телефони співробітників Міноборони і Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені керівництва МО з проханням перевести кошти на банківські картки на "новорічні подарунки"", - сказано в повідомленні.

У Міноборони вже повідомили про дії аферистів в правоохоронні органи.

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"Попереджаємо, що Міністерство оборони ніколи не проводить таких "акцій". Такі дії є шахрайством", - підкреслили в пресслужбі.

Шахраї від імені Міноборони просять перерахувати на картки гроші на новорічні подарунки, - міністерство 01

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