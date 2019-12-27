У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

Про це він сказав журналістам під час перерви в засіданні суду, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви бачили, в залі судового засідання немає обвинуваченого Маринченка, а тільки за інформацією суду (ми дізналися. - Ред.), що сьогодні вранці надійшла його апеляційна скарга. Ми не знаємо, чи підписував він цю апеляційну скаргу, чи захисники якимось чином подавали, хто подавав. Навіть копія відсутня", - зазначив прокурор.

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Він додав, що зараз оголошено технічну перерву для того, щоб сторонам вручили копії апеляційних скарг.

"Однак у цьому випадку дуже викликає здивування прискорене призначення розгляду цих апеляційних скарг. Якщо ви пам'ятаєте, двічі вже розглядав апеляційний суд постанови Святошинського районного суду про продовження запобіжного заходу. Двічі процес був спокійний, розмірений, відповідним чином надавалися всі документи. І сторонни провадження готувалися до висловлення своїх позицій. Однак тільки вчора, за інформацією моїх колег, було повідомлено про наявність такої апеляційної скарги. І призначення (засідання. - Ред.) сьогодні на 12:00", - сказав Симонов.

"Дуже також викликає подив оперативна подача апеляційних скарг щодо цієї постанови Святошинського суду саме з боку Тамтури і Маринченка. Вони законних підстав оскаржувати це рішення не мають, бо за рішенням Конституційного Суду в апеляційному порядку можна оскаржувати тільки продовження строків тримання під вартою. Ми вважаємо, що законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за апеляційними скаргами Маринченка та Тамтури у суду не було", - додав він.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Нагадаємо, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.