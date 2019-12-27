Газові переговори тривають: дайте нам ще день-два, - Гончарук. ВIДЕО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду заявив, що не коментуватиме газові переговори.

"Газові переговори ще тривають. Дайте нам ще день-два", - сказав глава уряду на брифінгу в Києві в п'ятницю, заздалегідь попросивши журналістів не ставити запитання на цю тему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори України і Росії щодо газу почалися у Відні

Як повідомлялося, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від наявних позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $ 7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю її продовження на 10 років. На 26 грудня була намічена зустріч команд "Нафтогазу" і "Газпрому", щоб остаточно узгодити умови договорів. Будь-яка більш детальна інформація про підсумки зустрічей 26-27 грудня, які проходять у Відні, поки відсутня.