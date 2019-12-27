Я скаржився не на свою зарплату, а на зарплату всіх українців, вона має бути вищою, - Милованов

Про це він повідомив на брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я скаржився на зарплати всіх українців. Вони мають бути вищими. Якби я хотів заробляти гроші, то я б і далі працював би на попередньому місці", - розповіді Милованов.

За його словами, особисто він витрачає мало.

Також читайте: Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку

"Я не подорожую, їм тут в їдальні на третьому поверсі (Кабінету міністрів. - Ред.). Ще мені потрібні сорочки - тобто, такі базові речі", - сказав він.

Раніше Милованов оприлюднив зарплатні платіжки за останні 3 місяці. Згідно з ними, він заробляє 31 041 грн в місяць.