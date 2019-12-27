ОП підготує новий законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство, - Веніславський

"Ми вважаємо, що рішення Конституційного Суду, яким би воно не було, є остаточним та обов'язковим для всіх, тому ми його змушені будемо виконувати. І, звісно, цей законопроєкт, за яким КС надав негативний висновок, не розглядатиметься", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому, на його думку, у висновку КС не наведено "незаперечної юридичної аргументації, яка була б для нас очевидною, що це не відповідає Конституції України".

"Деякі аргументи, які, скажімо так, дуже штучно притягнуті до оцінки змісту цього законопроєкту, але рішення Конституційного Суду - це рішення Конституційного Суду", - наголосив Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд дав негативний висновок щодо законопроєкту Зеленського про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство і прогули, - Веніславський

Представник президента зазначив, що в рішенні КС ідеться, що відсутність народного депутата на третині пленарних засідань парламенту чи засідань комітету в рамках однієї сесії непропорційна з наслідками втрати ним депутатського мандата, але при цьому будь-якого громадянина України в разі тригодинної відсутності на робочому місці може бути звільнено.

"Окрім того, Конституційний Суд вважає, що в разі неперсонального голосування депутата має бути не просто рішення суду для позбавлення його мандата, а ще й рішення Верховної Ради, яка має з'ясувати позицію народного депутата, чому він так проголосував. Цим, на наш погляд, також було досить штучно збільшено гарантії для депутата порівняно з іншими людьми", - зазначив він.

Веніславський повідомив, що найближчим часом Офіс президента підготує новий законопроєкт і, з урахуванням позиції КС, буде виправлено ті недоліки, на яких зазначив суд. "Ми намагатимемося сформулювати законопроєкт так, щоб Конституційний Суд знову його не визнав неконституційним", - сказав він.

Нагадаємо, Конституційний Суд дав негативний висновок щодо законопроєкту Зеленського про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство і прогули. Законопроєкт передбачав, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо: депутат вийшов з громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон; суд встановив, що депутат займався "кнопкодавством"; депутат був відсутній без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітету протягом однієї сесії (за рішенням Верховного Суду).