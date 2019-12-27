Кабмін затвердив законопроєкт про працю, який замінить Трудовий кодекс 1971 року, - Милованов

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економки, торгівлі та аграрного господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через застаріле законодавство на сьогоднішній день не захищені трудові права близько 15,7 млн ​​осіб, зокрема незареєстрованих працівників, трудових мігрантів, пенсіонерів, які працюють.

Трудовий договір пропонується зобов'язати укладати обов'язково в письмовому вигляді (в паперовій або електронній формі), в тому числі на безстроковій основі. Там мають бути прописані всі умови. "Щоб не було так, що вам на співбесіді обіцяли одне, а в процесі роботи виявляється, що все інакше, а ейчар, який вас брав на роботу, зовсім звільнений", - зазначив міністр.

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Новим законодавством уряд хоче зменшити безробіття до 5% (зараз понад 7%), а час пошуку роботи зменшити з 3,5 місяців до 2. Серед глобальних цілей: розширення прав співробітників і гарантування легалізації праці навіть для сезонних працівників, збільшення кількості робочих місць, забезпечення гендерної рівності, підвищення доходів працюючих і гармонізація українського законодавства до законодавства ЄС.

"Дуже прошу вас підтримати цю реформу і перейти нарешті від Кодексу 1971 року до Кодексу 2020 року", - підсумував Милованов.

Глава профільного парламентського комітету Галина Третьякова зазначила, що міф про те, що новий закон буде гіршим за попередній, криється в радянському мисленні, яке зокрема виховане на понятті пільг.

"В радянському кодексі було багато пільг, які не працювали ... Чим більше пільг, тим гірші умови роботи", - сказала вона, зазначивши, що головною метою нового закону є посилення прав трудящих.