Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська. ФОТОрепортаж

Про це повідомила адвокатка потерпілих у справі про розстріл на Майдані в лютому 2014 року Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.
"Потерпілі направили в суд заяви про бажання взяти участь у розгляді апеляційних скарг беркутівців на продовження запобіжного заходу. В якому може відбутись їхнє звільнення для обміну. Просять відкласти розгляд щоб прибути в Київ, але готові прийняти участь в засіданні і в режимі відеоконференції. Сидять в суді. Чекають... Заяви надійшли до суду. Але поки триває перерва. Питання відеоконференції і відкладення розгліду ще не розглядалось. Аналогічним чином потерпілі чекають і в інших судах - Вінницькому, Чернівецькому, Рівненському", - розповів вона.
"Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини зібрались в Шевченківському районному суді м. Львова з вимогою врахувати їхнє клопотання про відкладення розгляду апеляції для забезпечення нашої участі в суді", - йдеться в повідомленні в паблік "Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини".
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
Раніше, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі був змінений запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янішевський залишаються під вартою.