Родини Героїв Небесної Сотні просять забезпечити їхню участь у засіданні з апеляції на арешт ексберкутівців, - Закревська. ФОТОрепортаж

Про це повідомила адвокатка потерпілих у справі про розстріл на Майдані в лютому 2014 року Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпілі направили в суд заяви про бажання взяти участь у розгляді апеляційних скарг беркутівців на продовження запобіжного заходу. В якому може відбутись їхнє звільнення для обміну. Просять відкласти розгляд щоб прибути в Київ, але готові прийняти участь в засіданні і в режимі відеоконференції. Сидять в суді. Чекають... Заяви надійшли до суду. Але поки триває перерва. Питання відеоконференції і відкладення розгліду ще не розглядалось. Аналогічним чином потерпілі чекають і в інших судах - Вінницькому, Чернівецькому, Рівненському", - розповів вона.

Читайте також: Рябошапка змінює прокурорів у справі ексберкутівців, суд поки залишив обидві прокурорські групи (оновлено)

"Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини зібрались в Шевченківському районному суді м. Львова з вимогою врахувати їхнє клопотання про відкладення розгляду апеляції для забезпечення нашої участі в суді", - йдеться в повідомленні в паблік "Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини".











Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суду не було законних підстав відкривати провадження в апеляційній інстанції за скаргами ексберкутівців Маринченка і Тамтури, - прокурор Симонов

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Раніше, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі був змінений запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янішевський залишаються під вартою.