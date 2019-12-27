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27.12.19 18:40

Телеканал для окупованих територій запустять у лютому 2020 року, - Мінкультури

Міністерство культури, молоді та спорту України в лютому 2020 року запустить на базі UA|TV телеканал для тимчасово окупованих територій.

Телеканал для окупованих територій запустять у лютому 2020 року, - Мінкультури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкультури з посиланням на першого заступника міністра Анатолія Максимчука.

"Державний канал для ТОТ, який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде об'єднувати в собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням", - повідомив він.

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За його словами, головне завдання зробити так, щоб наші громадяни на тимчасово окупованих територіях чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні.

"Зараз ми разом з колегами з Міністерства закордонних справ активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій", - додав Максимчук.

Нагадаємо, раніше глава Мінкультури Володимир Бородянський заявив, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, серед іншого, російською мовою.

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