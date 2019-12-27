Рябошапка змінює прокурорів у справі ексберкутівців, суд поки залишив обидві прокурорські групи (оновлено)

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.
Діючих прокурорів Земського, Симонова і Донського Рябошапка просить замінити прокурорами Куцим, Шевеленком, Чорноусом, Субуциною і Мазепиним.
Суд оголосив технічну перерву.
Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила в перерві, що стикається з подібним вперше за весь час своєї практики. За її словами, провадження, яке розглядається сьогодні, є результатом злиття двох проваджень. Постанова Рябошапки стосується зміни групи прокурорів тільки в одному з них.
Таким чином, на цей момент, за словами Закревської, жодна група прокурорів не має повноважень.
"Це дуже дивно ... Це виключно для обміну", - сказала Закревська.
Після перерви суд вирішив залишити у провадженні обидві групи прокурорів. "Ви всі сьогодні сходіть до генерального прокурора, і генеральний прокурор вам скаже, хто буде займатися цією справою", - сказав суддя.
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
Раніше, 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі був змінений запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янішевський залишаються під вартою.