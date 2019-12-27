Із 23 відеокамер ОБСЄ в зоні ООС лише 4 розміщені на окупованій території

Про це заявив заступник командувача ООС, керівник групи з безпеки ТКГ в Мінську Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз, наприклад, всього по лінії зіткнення стоїть 23 камери СММ ОБСЄ. З них на території, яка контролюється Україною – 16. Три стоїть між позиціями українських Збройних сил і, відповідно, російською стороною. І тільки 4 стоять на неконтрольованих територіях.

При цьому, якщо взяти звіти СММ ОБСЄ, то є звіти з наших камер, але при цьому дуже рідко з’являються звіти з камер, які стоять на неконтрольованих територіях. Тобто, ми можемо зробити висновок, що камери стоять, але СММ ОБСЄ не має до них доступу. Не всі камери обладнані системою супутникового зв’язку і передачі, але в будь-якому випадку, навіть якщо вони і обладнані, все одно, раз на декілька днів патруль повинен приїхати, зняти інформацію, забезпечити інші, чисто технічні, питання. І такий доступ наразі, ми бачимо, обмежений, блокується", - розповів Бондар.

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Він зазначив, що у разі подальшого розведення сил та засобів, всі ці проблеми мають бути враховані, аби убезпечити особовий склад Об'єднаних сил та мирне населення.

"СММ ОБСЄ треба налаштовувати, щоб вони свою діяльність, верифікацію і моніторинг здійснювали в режимі 24/7, тобто, цілодобово. В ОБСЄ зараз говорять, що вони безпілотниками все це дивляться, моніторять відеокамерами, але цього недостатньо. Потрібно посилювати цю складову для того, щоб, знову ж таки, посилювати безпеку", - наголосив заступник командувача ООС.

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