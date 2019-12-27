Ворог від початку доби 27 грудня порушив перемир'я 9 разів, поранено одного воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:
двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:
в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поряд з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
два рази поблизу Пісків – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем.
Сьогодні, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав порання".