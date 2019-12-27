Ворог від початку доби 27 грудня порушив перемир'я 9 разів, поранено одного воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:

двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поряд з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

два рази поблизу Пісків – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем.

Сьогодні, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав порання".

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