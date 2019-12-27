"Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем

Про це журналістам заявив представник "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З метою виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 20 грудня, "Газпром" здійснив виплату $2,9 млрд відповідно до рішення Арбітражного інституту ТПП Стокгольма, в термін, передбачений протоколом від 20 грудня", - сказав він.

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Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $ 3 млрд і відкличе позов на $ 12,25 млрд.