Гіперзвуковий бойовий блок "Авангард" поставили на бойове чергування в РФ

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну про постановку з 10:00 27 грудня на бойове чергування першого ракетного полку, озброєного новітніми ракетним комплексом стратегічного призначення з гіперзвуковим планують крилатим бойовим блоком "Авангард", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ .

Перший полк з "Авангардом" розгорнули під Оренбургом.

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"Авангард" - новий російський стратегічний ракетний комплекс з гіперзвуковим бойовим блоком. У Міноборони РФ підкреслюють, що в русі до мети крилатий блок "Авангарду" здійснює кероване маневрування як бічне, так і по висоті, забезпечуючи непередбачуваність польоту для будь-яких засобів протиракетної оборони.

У листопаді "Авангард" в рамках договору СНО-3 обстежили американські інспектори.

Спочатку росіяни планують встановлювати бойові блоки "Авангард" на міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Потім їх носіями стануть нові міжконтинентальні ракети "Сармат".