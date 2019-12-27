На маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Маршрут Kyiv Boryspil Express має великий попит серед пасажирів, і саме тому було вирішено додати на маршрут новий дизель-поїзд, в якому збільшено кількість вагонів і посадочних місць", - зазначив перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович.

Він додав, що дизель-поїзд пройшов всі випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук. А його вартість становить близько 177 млн ​​грн.

"Новий поїзд складається із трьох вагонів і вміщає максимально 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць. Окрім того, для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштований безбар’єрний простір: встановлений висувний пандус, передбачені місця для візків та просторий санітарний модуль", - розповів Абрамович.

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