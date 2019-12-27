В Україні знімають документальний фільм про "Боїнг-777", який російські терористи збили над Донбасом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.
Режисер і автор сценарію фільму - Роман Любий.
"Залізні метелики – шрапнель ракети БУК, якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малазійського рейсу МН-17, збивши літак у небі над Донбасом. Ми думали – це кінець війни. Усі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Однак інформаційна війна заплутує цей випадок. Замість розплутати його, фільм беземоційно досліджує процес", - сказано в повідомленні прес-служби.
Держава профінансує 54% вартості виробництва фільму, витративши на це 2 305 846,96 грн.
Реліз фільму в Україні планується в 2020 році.