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27.12.19 20:39

В Україні знімають документальний фільм про "Боїнг-777", який російські терористи збили над Донбасом

Над стрічкою під назвою "Залізні метелики" працює творче об'єднання "Вавилон 13" - автори циклу "Зима, що нас змінила". Фільм покажуть в 2020 році.

В Україні знімають документальний фільм про "Боїнг-777", який російські терористи збили над Донбасом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.

Режисер і автор сценарію фільму - Роман Любий.

"Залізні метелики – шрапнель ракети БУК, якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малазійського рейсу МН-17, збивши літак у небі над Донбасом. Ми думали – це кінець війни. Усі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Однак інформаційна війна заплутує цей випадок. Замість розплутати його, фільм беземоційно досліджує процес", - сказано в повідомленні прес-служби.

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Держава профінансує 54% вартості виробництва фільму, витративши на це 2 305 846,96 грн.

Реліз фільму в Україні планується в 2020 році.

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