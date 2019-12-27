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27.12.19 20:46

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП

У п'ятницю, 27 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" – другому підозрюваному у справі про заволодіння коштами підприємств енергетичного сектору економіки на суму понад 313 млн гривень.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

За рішенням ВАКС до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 525 тис. гривень.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків, серед яких прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному проваджені; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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Нагадаємо, дії колишнього посадовця кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.


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