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27.12.19 19:44

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання. ФОТО

Чорногорський парламент вночі ухвалив Закон про свободу віросповідання, який передбачає, що держава стане власником всіх релігійних споруд, побудованих до грудня 1918 року, коли країна втратила незалежність, якщо тільки релігійні громади не підтвердять право власності на них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Законопроєкт підтримали 45 з 81 депутатів з Чорногорської скупщини. Частина опозиції - Демократичний фронт, який виступає за союз Сербії та Чорногорії та тісні стосунки з Росією, а також представники Сербської православної церкви вважали закон неконституційним і вимагали відкликати його з розгляду.

Перед голосуванням у залі скупщини сталася штовханина - депутати від Демократичного фронту почали кидати в опонентів пляшками та стаканами, ламати мікрофони, повідомляє Beta. У ситуацію втрутилася поліція, яка взяла під варту депутатів-хуліганів.

Країну охопили масові протести віруючих Сербської православної церкви (СПЦ). Вони засуджують ухвалення закону, який, на їхню думку, може призвести до втрати храмів СПЦ і вигідний невизнаній Чорногорській православній церкві.

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 01

Ухваленню закону передували протести та блокування автодоріг в Подгориці, Нікшичі, Будві і інших містах Чорногорії.

У центрі столиці Чорногорії - Подгориці - на вулицях зосереджена велика кількість силовиків.

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 02

Незалежна Чорногорська православна церква, яка конфліктує з СПЦ, підтримала ухвалення нового закону. Ця церква в Чорногорії існує з 1993 року і офіційно зареєстрована як неурядова організація. Її не визнає жодна канонічна церква, але до отримання томосу ПЦУ вона мала контакти з Українською православної церквою Київського патріархату.

Чорногорська православна церква має кілька каплиць в історичній столиці Чорногорії Цетинє та одну церкву в Которі, але претендує на усі церкви та монастирі Сербської православної церкви в країні.

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Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 03

Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 04
Чорногорію охопили протести вірян Сербської православної церкви через закон про свободу віросповідання 05

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