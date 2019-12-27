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27.12.19 20:20

Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов

Справа про розстріли протестувальників на Майдані стосується легітимності влади в Україні, і тільки завдяки справедливому суду можна показати, що народ як визначений Конституцією носій влади має право на повстання.

Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За розстріл Небесної сотні і за бійню на Майдані не буде відповідати жоден виконавець. Тому що ці бійці - єдина ниточка до виконавців, яка встановлена ​​і багато в чому доведена, знайдено та ідентифіковано їхню зброю, є факти, які дозволяють впевнено говорити про причетність. Тепер це надовго буде предметом для маніпуляцій", - зазначив Бутусов.

На його думку, внесенням колишніх "беркутівців" у списки на обмін Росія бере на себе відповідальність за масові вбивства на Майдані. Видавати людей з "чорної роти" Росії згідно з Мінськими угодами - дивно, адже вони воювали не проти держави, а проти народу, вважає журналіст.

"Тільки завдяки справедливому суду можна раз і назавжди законно показати, що люди вели вогонь на Майдані законно, а "Беркут" і ВВ закон порушували. Це справа - про право на повстання, про те, що за Конституцією носій влади - це народ. І вирок "Беркуту" означав би, що країна зробила правильні висновки з минулої трагедії", - пише Бутусов.

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"Видавати вбивць з "Беркута" для України було б можливо після вироку суду. Інакше потім цю справу будуть використовувати проти нашої України ще інтенсивніше", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Якщо Росії видадуть бійців чорної роти Беркута, за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов 01
Якщо Росії видадуть бійців чорної роти Беркута, за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов 02

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