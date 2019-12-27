Затримано злочинну групу, викрадають елітні автомобілі в Києві і Харківській області, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

З 2016 року жителі Харківщини та Сумщини перебували в розшуку за викрадення транспортних засобів на території Харківської області та Києва. Обидва фігуранти не тільки контролювали діяльність злочинних груп, а й самі брали активну участь у викраденнях автомобілів.

Поліцейські встановили, що зловмисники протягом останнього року викрали автотранспорт п'яти громадян. Їх цікавили виключно дорогі автомобілі японського та корейського виробництва, мінімальна ринкова вартість яких становить 30-40 тисяч доларів.

Для так званих "відстійників" фігуранти спеціально винаймали гаражі у населених пунктах Київської та Харківської областей. В ході своєї діяльності використовували технічні засоби блокування та перехоплення радіосигналів автосигналізацій, різноманітні ключі та інші спеціальні пристрої. Після так званого "відстою" автомобілі збували за межі України або перероблювали номерні агрегати та продавали їх на території країни.

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Встановивши дату та місце перебування розшукуваних, вночі 25 грудня у Салтівському районі Харкова оперативники затримали двох громадян. Останні пересувалися на автомобілі, який було викрадено ще у 2018 році в Києві.





Наразі слідчі підрозділи поліції Києва та Харківщині повідомили затриманим про підозру, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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