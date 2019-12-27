Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Держдепу США, оприлюдненому в п'ятницю.

При цьому у відомстві нагадали, що 20 грудня 2019 року набув чинності військовий бюджет США за 2020 рік, який передбачає санкції проти компаній-підрядників "Північного потоку-2".

"США впровадять санкції, якщо (пов'язані з проектом, - ред.) сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому. Сторонам, які мають до цього стосунок, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", - йдеться в заяві Держдепу.

У відомстві стверджують, що "Північний потік-2" - спосіб для Росії продовжувати агресію проти України". У Держдепі також заявили, що в такий спосіб Москва намагається позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Крім того, на думку Вашингтона, цей газопровід робить Європу більш залежною від РФ.

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Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет США (NDAA) на майбутній рік, до якого законодавці внесли положення про санкції стосовно компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2".

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, та їхніх топ-менеджерів, які можуть втратити можливість отримати американську візу та стикнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США. Заборона на будівництво "Північного потоку-2", прописана в новому військовому бюджеті, набуває чинності негайно. Трубоукладач "Північного потоку-2" компанія Allseas уже призупинила будівництво газопроводу через цей закон і вивела судна з траси магістралі.

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