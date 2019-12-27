Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Держдепу США, оприлюдненому в п'ятницю.
При цьому у відомстві нагадали, що 20 грудня 2019 року набув чинності військовий бюджет США за 2020 рік, який передбачає санкції проти компаній-підрядників "Північного потоку-2".
"США впровадять санкції, якщо (пов'язані з проектом, - ред.) сторони негайно не продемонструють добру волю і не відмовляться від участі в ньому. Сторонам, які мають до цього стосунок, необхідно протягом 30 днів завершити роботи", - йдеться в заяві Держдепу.
У відомстві стверджують, що "Північний потік-2" - спосіб для Росії продовжувати агресію проти України". У Держдепі також заявили, що в такий спосіб Москва намагається позбавити Київ доходів за транзит газу та перешкодити Україні продовжувати інтеграцію з Європою і США. Крім того, на думку Вашингтона, цей газопровід робить Європу більш залежною від РФ.
Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет США (NDAA) на майбутній рік, до якого законодавці внесли положення про санкції стосовно компаній, що беруть участь у "Північному потоці-2".
Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, та їхніх топ-менеджерів, які можуть втратити можливість отримати американську візу та стикнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США. Заборона на будівництво "Північного потоку-2", прописана в новому військовому бюджеті, набуває чинності негайно. Трубоукладач "Північного потоку-2" компанія Allseas уже призупинила будівництво газопроводу через цей закон і вивела судна з траси магістралі.