У Києві горіла церква на вулиці Празькій, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу ДСНС.

27 грудня о 14:30 в ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вул. Празькій, 4/3, що в Дніпровському районі столиці.

Прибувши на місце виклику, встановило, що пожежа виникла в невеликій каплиці. О 14:59 пожежу локалізували на площі 70 кв. м, а о 15:04 він був ліквідований.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальник особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі з'ясовується. Загиблих і травмованих немає.

Також читайте: Кабмін посилив держконтроль у сфері пожежної безпеки, - Гончарук