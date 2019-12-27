Суд в Одесі відпустив для обміну 11 підозрюваних у тероризмі

Як передає Цензор.НЕТ, видання Думская з посиланням на джерело в СБУ пише, що до обміну готують підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотеву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також кілька інших осіб з подібними обвинуваченнями.

Всіх "одеських терористів" вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" в Донецькій області, де в неділю, 29 грудня, відбудеться обмін.

"Також на днях з українських колоній почали вивозити і засуджених любителів Росії. Їх етапували до Київського СІЗО, звідки потім вивезли безпосередньо на місце обміну. ​​Достовірно відомо про п'ятьох, серед яких - Костянтин Калашников (13 років за диверсію на залізниці) і Денис Шатунов (10 років за організацію замовного вбивства, якому вдалося запобігти)", - пише Думська.

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Крім цих осіб, за даними видання видання Таймер, російським бойовикам передадуть фігурантів таких справ, які зараз перебувають під домашнім арештом або заставою, зокрема фігуранта "справи 2 травня" Сергія Долженкова.