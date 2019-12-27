Російський телеканал СТС покаже серіал виробництва студії "Квартал 95"

Про це повідомив представник телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

""Квартал-95" давно зарекомендував себе як виробник якісного контенту. Цифри, з якими серіал пройшов в Україні, говорять самі за себе. Ми шукаємо будь-яку можливість надати глядачеві доступ до кращого гумористичного контенту російською мовою", - пояснив представник "СТС Медіа" Ігор Іванов.

Права на показ телеканал "СТС" придбав у шведській компанії Eccho Rights, яка займається дистрибуцією продукції студії "Квартал 95".

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Головний герой "Папіка" - всіма забутий актор, якого "мисливиця за папіками" приймає за мільйонера.

Серіал був створений вже після того, як засновники студії "Квартал-95" Володимир Зеленський, Сергій Шефір та Юрій Корявченков покинули студію заради політики.

Раніше ще один серіал виробництва "Кварталу-95", "Свати", йшов на каналі "Дом кино" (належить "Першому каналу") і каналі "Супер" ("Газпром-медіа").

А ось показ серіалу "Слуга народу" на телеканалі "ТНТ" (належить "Газпром-медіа") не задався. Серіал запустили після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. У перший вечір показу на каналі продемонстрували відразу три серії, вирізавши в одній з них жарт про Путіна і годинник марки Hublot. Після цього показ припинився.

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