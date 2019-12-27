Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв

Про це пресслужба "Нафтогазу" повідомила на сторінці відомства в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумарно Нафтогаз за результатами транзитного арбітражу отримав 5 млрд дол.", - сказано в повідомленні.

"Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року", - відзначили в компанії.

У свою чергу глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив: "Більше деталей буде згодом - робота щодо транзитної угоди триває"

В "Нафтогазі" нагадали, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал визнав, що "Газпром" порушив умови транзиту, і зобов'язав російську компанію виплатити українській стороні $4,63 млрд.

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"Це рішення означає, що Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках. Першу частину компенсації - 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. (45%) -Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом в 2014 році", - пояснили в компанії.

"Сторони продовжують переговори про умови подальшої співпраці після завершення контракту, що діє 1 січня 2020 року", - додали в "Нафтогазі".



