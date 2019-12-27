29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що стосовно підозрюваного вже йде судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

"Стороною обвинувачення підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського районного суду міста Києва", - зазначили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за фактом подій у суді Києва, де розглядався запобіжний захід Кузьменко, - Нацполіція

Окремо в прокуратурі розслідують заподіяння представнику проросійського блогера Шарія тілесних ушкоджень.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 грудня на засідання суду, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, прибули двоє журналістів пропагандистського видання "Шарій.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали ставити різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила і журналістка видання "Страна", також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.