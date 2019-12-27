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27.12.19 23:25

29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт

Прокуратура повідомила про підозру жителю Київської області. За версією слідства, він напав на журналіста біля Апеляційного суду Києва, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що стосовно підозрюваного вже йде судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні про незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

"Стороною обвинувачення підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського районного суду міста Києва", - зазначили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за фактом подій у суді Києва, де розглядався запобіжний захід Кузьменко, - Нацполіція

Окремо в прокуратурі розслідують заподіяння представнику проросійського блогера Шарія тілесних ушкоджень.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 грудня на засідання суду, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, прибули двоє журналістів пропагандистського видання "Шарій.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали ставити різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила і журналістка видання "Страна", також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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