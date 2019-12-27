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27.12.19 23:46

На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено "товару" на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області правоохоронці вилучили у жителя Марківського району вилучили понад 20 кг канабісу, який він намагався переправити на тимчасово окуповану територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено товару на 2 млн грн, - Нацполіція 01

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 2 млн гривень.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено, що 42-річний чоловік збував наркотичний засіб - канабіс - на територію так званої "ЛНР" через організований ним "канал" постачання.

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На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено товару на 2 млн грн, - Нацполіція 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), в рамках якого проводяться слідчі дії. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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